Festa con 17 persone nel ristorante: arrivano i civich. Titolare multato, locale chiuso per 5 giorni

Alcune persone erano sedute ai tavoli, altre erano impegnate in balli. Gli agenti sono intervenuti in seguito ad una segnalazione

La scoperta a Torino, in via San Francesco Da Paola

Festa con 17 persone al ristorante. Arrivano i vigili e per il locale stacca la chiusura. E’ successo ieri, a Torino, dove gli agenti sono intervenuti in seguito ad una segnalazione con la quale si riferiva di assembramenti all’interno di un locale di via San Francesco da Paola.

BALLI AL RITMO DELLA MUSICA

Una volta sul posto, gli agenti del Reparto Polizia Commerciale della Polizia Municipale hanno accertato che nel ristorante in si stava tenendo una festa. E che dentro erano presenti 17 persone, alcune sedute ai tavoli, intente a consumare alimenti e bevande mentre altre erano impegnate in balli a ritmo di musica riprodotta.

SEDUTI SENZA DISTANZIAMENTO

I tavolini, secondo quanto accertato dai vigili, erano uniti tra loro a formare una sola tavolata a forma di “L” e le persone sedute, più di dieci e non conviventi, non erano distanziate come previsto dalle norme sul distanziamento sociale per impedire la diffusione del Covid-19.

MULTA PER IL TITOLARE, RISTORANTE CHIUSO

Inoltre, all’esterno del locale, non era presente il cartello indicante la capienza massima. Il titolare del ristorante è stato sanzionato per inadempienza alle normative anti Covid-19 e il locale è stato chiuso per 5 giorni, come previsto dallo stesso DPCM