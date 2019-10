Festa dei nonni, gli auguri di Appendino: “Vi racconto cosa è successo ieri…”

In occasione della festa dei nonni, la sindaca di Torino rivolge un augurio a tutti i nonni e le nonne torinese e uno “speciale” anche alla sua, che, “oggi, compie 94 anni”. Lo fa raccontando – su Facebook – un “episodio accaduto ieri. Vi ho già parlato, nel post precedente, dei riconoscimenti della Città di Torino agli studenti eccellenti diplomatisi nei nostri istituti – scrive -. Alla fine della consegna, dopo qualche minuto, il signore che vedete in questa foto, con la compostezza che caratterizza gli uomini d’altri tempi, ha sollevato la mano. Si è alzato, si è avvicinato e mi ha detto che veniva in rappresentanza di un altro ragazzo, assente poiché stava studiando fuori Torino”.

“Ora, io ve lo assicuro, non ci sono immagini, parole o video che possano restituire quello che avevo davanti – continua Appendino -. L’orgoglio negli occhi di un uomo che parla di un futuro del quale sa di essere complice, in qualche misura artefice, anche se probabilmente non lo vedrà fino in fondo. Mi piace pensare che in questa foto sia lui a consegnare alla Città un testimone, ricco di quella saggezza, esperienza, aiuto e umanità che solo chi ha vissuto una vita intera sa trasmettere”.

“A tutte le nonne e i nonni di Torino, un grazie di cuore e l’augurio di poter trascorrere più tempo possibile con le persone che amano – conclude -. E un augurio speciale a mia nonna che, proprio oggi, compie 94 anni”.