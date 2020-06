Festa della Consolata, sabato la tradizionale ricorrenza. Ma senza processione

Sabato 20 giugno ricorre la tradizionale festa della Consolata. Quest’anno, però, non sarà possibile effettuare la consueta, solenne processione. Tuttavia la ricorrenza sarà comunque celebrata, sia pur nel rispetto di un più rigido protocollo. La Festa, che ha avuto inizio con la novena giovedì 11 giugno, si concluderà alle 21.30 di sabato prossimo, con l’affidamento della città di Torino alla Beata Vergine Maria da parte dell’Arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia, alla presenza delle Autorità cittadine, sulla piazza antistante il Santuario.

IN PIAZZA SOLO CON LA MASCHERINA

Si potrà accedere sia nella piazza che nel Santuario solo indossando la mascherina e rispettando la distanza interpersonale stabilita di un metro. In particolare, dalle 8 alle 22.30 circa di sabato 20 giugno, sarà possibile accedere al Santuario e alla piazza della Consolata ove sarà collocata la Statua della Madonna, incolonnandosi in fila sulla via della Consolata o lato piazza Savoia (marciapiede lato Santuario) o lato corso Regina Margherita (sempre marciapiedi lato Santuario).

IMPEGNATI FORZE DELL’ORDINE E VOLONTARI

Sarà vietato l’ingresso alla piazza della Consolata e al Santuario da vicolo della Consolata ang. via Santa Chiara e da via Maria Adelaide angolo via delle Orfane. Le persone diversamente abili sono invitate ad accedere alla piazza e/o al Santuario preferibilmente da via della Consolata ang. piazza della Consolata. Sulla piazza ci si potrà intrattenere solo pochi minuti, per permettere al maggior numero di fedeli di poter porgere la propria preghiera alla Vergine Consolata. Le forze dell’ordine e i volontari garantiranno sicurezza all’evento e sarà presente una postazione con ambulanza della Croce Rossa Italiana.

APPUNTAMENTI IN TV E STREAMING

Coloro che non potranno raggiungere il Santuario, avranno la possibilità di seguire tutte le Celebrazioni in streaming sul sito www.laconsolaa.org (cliccando, poi, su WEB TV – Diretta streaming) oppure su Rete 7, sabato 20 giugno, giorno della Consolata, assistere alla Santa Messa delle 11 e, dalle 20.30, al santo Rosario e, a seguire, all’affidamento della Città alla B.V. Maria da parte dell’Arcivescovo di Torino, Mons. Cesare Nosiglia, sul canale 12 del digitale terrestre. La Consolata accoglie con gioia e partecipazione quanti verranno a far festa per Lei e con Lei.