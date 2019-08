Festa della Madonna delle Grazie. Riecco le tradizionali celebrazioni

Il 26 agosto nel Santuario reale votivo Madonna delle Grazie di Racconigi si celebra, come ogni anno, la festa della Madonna delle Grazie. Una ricorrenza che coinvolge la città e i borghi nel solco della storia e in ossequio al voto fatto dai loro antenati. Per l’occasione molti devoti si recano in visita alla chiesa anche per ottenere in dono l’indulgenza plenaria annuale, secondo disposizione Papale di Gregorio XVI.

Nello storico ricordo è unito un programma di festeggiamenti religiosi che avrà il suo clou lunedì, alle 8, con la Santa Messa, seguita, alle 9, dalla Santa Messa per tutti i bambini, bambine e ragazzi della città con gelato in omaggio della gelateria Dolomiti di Racconigi. Alle 10.30 spicca la messa solenne votiva celebrata dal vescovo e dai sacerdoti alla presenza di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, delle autorità provinciali, comunali e militari. Una ricorrenza durante la quale saranno ricordati tutti i benefattori vicini e lontani che, con il loro aiuto, contribuiscono alle spese di gestione del Santuario.

Alle 12 l’appuntamento è con l’aperitivo offerto dalla pasticceria Reale di Racconigi e, alla sera, alle 20.30, chi lo desidera può dedicarsi alla recita del rosario, alla supplica alla Madonna e alla benedizione eucaristica: una visita al Santuario che può anche significare occasione per ottenere il dono dell’indulgenza plenaria nelle condizioni stabilite dalla chiesa. I festeggiamenti proseguono, poi, davanti alla parrocchia votiva con le note del concerto bandistico offerto dall’amministrazione comunale, per terminare, alle 21, con la degustazione di vini offerti dalla cantina Isnardi di Castellinaldo d’Alba. Martedì, il giorno dopo la festa, alle 8 e alle 11.30 è possibile raccogliersi in una preghiera personale, mentre, alle 17, la comunità è invitata a unirsi per la benedizione delle famiglie e dei bambini.