Festa dell’Arma alla Cernaia, la preghiera del piccolo Christian commuove tutti [LE FOTO]

A leggerla il figlio di Alessandro Borlengo, il carabiniere morto in servizio con un collega in un incidente nel Cuneese

In occasione della 204esima festa dell’Arma dei Carabinieri presso la caserma Cernaia in via Valfrè, si è vissuto un momento di forte commozione quando a prendere la parola è stato Christian Borlengo.

Il bimbo, figlio di Alessandro Borlengo, il carabiniere morto a 43 anni nel Cuneese mentre accompagnava un arrestato all’udienza di convalida (nell’incidente perse la vita anche un altro militare, Giorgio Privitera), ha letto la ‘preghiera del carabiniere’ davanti ai militari schierati nel cortile della caserma.

“Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi Carabinieri d’Italia, a Te eleviamo reverente il pensiero ,fiduciosa la preghiera e fervido il cuore” ha detto Christian in un silenzio quasi assordante. Al termine della lettura è intervenuto Mariano Mossa, comandante della legione Piemonte e Valle d’Aosta.