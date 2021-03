Festa delle donne, il messaggio social di Chiara Appendino: “Essere ciò che si vuole è un diritto di tutte”

La sindaca di Torino per la ricorrenza dell'8 marzo: "Donne non vengano giudicate dalle apparenze"

Decisamente casual, sportiva, ma anche in elegante abito da sera, oppure in cucina o, ancora, con la fascia tricolore addosso. La sindaca di Torino Chiara Appendino celebra l’8 marzo con un video social in cui si mostra in più “versioni”. Chiaro il messaggio lanciato in occasione della festa delle donne: “Essere ciò che si vuole è un diritto di tutte. E una delle condizioni affinché questo diritto possa esprimersi, la più semplice, è non essere giudicate dalle apparenze“.

QUELLO CHE NON E’ NORMALE

“Chiunque – afferma la prima cittadina – deve fare i conti con i giudizi altrui in qualche modo, ma per le donne vale una volta di più. Siamo abituate a considerarla una cosa normale, ma non lo è”. “Non è normale – osserva l’esponente del M5S – dopo un qualsiasi evento mondano, leggere fior di articoli e commenti sull’abbigliamento delle presenti, o doversi preoccupare del fatto che la propria immagine, il proprio abbigliamento, i propri gusti possano condizionare i giudizi sulle nostre capacità”.

BASTA GIUDIZIO ALTRUI

“Non è normale – prosegue la Appendino – che tante donne mettano ormai spontaneamente in conto il giudizio altrui sul proprio corpo, che spesso rimane inciso come un marchio indelebile e non è normale concentrarsi più su ciò che gli altri si aspettano da te che su ciò che tu ti aspetti da te stessa”. “Spero che l’8 marzo possa essere anche il momento in cui iniziare davvero a pretendere di smettere di essere definite da taglie, scollature, acconciature, gambe coperte o scoperte” conclude la sindaca.