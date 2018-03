Festa di San Giovanni, addio allo spettacolo dei fuochi: arrivano i droni luminosi VOTA IL SONDAGGIO!

La festa del patrono, il 24 giugno, si chiuderà con uno spettacolo di droni luminosi. Sei d'accordo? Si, sono d'accordo No, non sono d'accordo Mi è indifferente Risultati Vota

Cambio di rotta in vista del tradizionale appuntamento con la festa di San Giovanni, il 24 giugno. Quest’anno la giornata non si chiuderà con il classico spettacolo di fuochi d’artificio sul Po, che sarà sostituito da “un evento a basso impatto acustico e ambientale, allestito con droni luminosi”.

Lo ha annunciato la giunta comunale che ha approvato questa mattina la delibera che definisce le linee guida per lo spettacolo conclusivo della festa patronale, avviando anche le procedure amministrative finalizzate alla pubblicazione di uno specifico bando per la ricerca di sponsor che mettano a disposizione risorse finanziarie per contribuire all’organizzazione della manifestazione.

“Sarà un evento esclusivo, innovativo e sperimentato per la prima volta in Europa, a essere proposto in alternativa ai tradizionali fuochi pirotecnici – spiegano gli assessori all’Innovazione, Paola Pisano, e allo Sport e Tempo Libero, Roberto Finardi. Una novità – aggiungono – che ci consentirà di celebrare la ricorrenza del Santo Patrono proseguendo la lunga tradizione dell’atto finale con spettacolo di luci e musica la sera del 24 giugno e, al tempo stesso, rispettando l’ambiente e senza il fragore non sempre gradito dai cittadini”.

Più nello specifico, lo spettacolo – secondo le linee guida indicate dalla delibera approvata stamani – si baserà su evoluzioni aeree luminose, sarà realizzato con un paio di centinaia di droni e produrrà un grande effetto suggestivo con un impatto acustico assolutamente irrilevante.

“Alcuni grandi eventi internazionali, come ultime le Olimpiadi Invernali di PyeongChang, hanno proposto, in alternativa all’intrattenimento pirotecnico tradizionale, proprio uno spettacolo realizzato con uno stormo di droni colorati e luminosi che compiono evoluzioni formando figure colorate. Droni che in volo vengono controllati da un software che ne gestisce le piroette in sintonia con la base musicale diffusa” si legge nella note del Comune di Torino.

Il programma completo dei festeggiamenti per il San Giovanni 2018, che nelle prossime settimane sarà definito nei dettagli, prevede la conferma delle più tradizionali iniziative (dal corteo storico in costume alla benedizione dei pani sul sagrato del Duomo e al farò di piazza Castello) e una serie di appuntamenti con la cultura, lo sport, la musica e lo spettacolo organizzati in vari luoghi della città.

“Tra le novità del San Giovanni 2018 – annuncia l’assessore al Commercio, Alberto Sacco – abbiamo anche deciso di indire nelle prossime settimane un concorso riservato a proprietari, o ai loro dipendenti, di attività di pasticceria artigianale o di panificazione, per scegliere un dolce che meglio richiami la tradizione agroalimentare torinese e possa rappresentare un ulteriore simbolo della festa patronale”.

IL COMMENTO DI APPENDINO. Queste le parole di Chiara Appendino, sindaca di Torino, sul suo profilo Facebook. “A Torino, per la prima volta in Italia, uno show di droni luminosi. Innovazione e intrattenimento a basso impatto acustico e ambientale: a dare spettacolo, a San Giovanni, saranno le evoluzioni aeree di 200 droni luminosi.

Siamo la prima Città in Italia a sviluppare questo progetto e lo dico con un certo orgoglio.

Lo stormo di droni luminosi, controllati in volo da un software che ne gestisce le piroette in sintonia con la base musicale, compirà evoluzioni nel cielo formando figure colorate.