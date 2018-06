Festa di San Giovanni, dopo lo show dei droni arrivano i fuochi d’artificio. Indaga la polizia

La Questura ha avviato accertamenti sugli autori dello spettacolo pirotecnico andato in scena nella zona dei Murazzi: per loro il reato ipotizzato è quello di accensioni ed esplosioni pericolose

Ha raccolto apprezzamenti, ma anche qualche critica lo spettacolo con i droni andato in scena ieri sera a Torino al posto dei consueti fuochi d’artificio per la festa di San Giovanni. A tal punto che su Facebook è stata creata una pagina dall’emblematico titolo “Ridateci i fuochi a Torino in piazza Vittorio“.

FUOCHI “ILLEGALI” ESPLOSI AI MURAZZI

Chissà, forse proprio un nostalgico della tradizione ha pensato bene che razzi, bengala e mortaretti, era meglio farseli in proprio. E così, una volta terminato lo spettacolo dei “robottini volanti”, ecco andare in scena, a sorpresa (e forse anche per provocazione), l’inatteso contro-show: uno spettacolo pirotecnico della durata di circa un quarto d’ora, organizzato lungo il fiume Po, nella zona dei Murazzi.

FORSE SONO STATI SPARATI DAL FIUME

“Ero a cena con alcuni amici al Monte dei Cappuccini – riferisce un testimone -. Poco dopo i droni, sono partiti i fuochi d’artificio. Ed è scattato un lungo applauso. Non saprei dire da dove sono stati sparati, forse dal fiume”.

LA QUESTURA INDAGA

I botti, colorati e variopinti, hanno illuminato, stile vecchia maniera, la notte di Torino, quasi a sfidare lo spettacolo tecnologico di ieri sera. Al momento non si sa ancora chi abbia dato letteralmente fuoco alle polveri. Di sicuro l’evento non era autorizzato e per questo sui botti “fuorilegge” sta indagando la Questura. Per i fuochisti anonimi il reato ipotizzato è quello di accensioni ed esplosioni pericolose.