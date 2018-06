FESTA DI SAN GIOVANNI. Il farò cade dalla parte giusta: Torino applaude

Anche per quest'anno è andata bene alla sindaca Chiara Appendino

Secondo la tradizione sarà un anno positivo per la città

Il farò della festa di San Giovanni è caduto dalla parte giusta. Applausi a scena aperta da parte dei torinesi presenti per il consueto evento in piazza Castello.

Il toro posto in alto è quindi caduto nella direzione auspicata, il che vuol dire che sarà un’annata importante per la città.

E’ andata ancora una volta bene alla sindaca Chiara Appendino, presente per l’occasione con la famiglia al completo.

Queste alcune delle sue parole: “Grazie a voi che siete qui per questa festa straordinaria. Un grazie a chi tiene vive queste tradizioni, che rappresentano non il passato, ma il presente e il futuro. Adesso vi aspettiamo domani sera per lo spettacolo dei droni”.