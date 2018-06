Festa di San Giovanni: in 35mila in piazza Castello per assistere allo show dei droni [FOTO E VIDEO]

Almeno 35mila persone (quanto previsto dal piano di sicurezza) si sono ritrovate, questa sera, nella centralissima piazza Castello a Torino per assistere all’atto finale della festa di San Giovanni: lo show dei droni volteggianti sopra Palazzo Reale. Tante gente non si vedeva da tempo, almeno dal nefasto 3 giugno dello scorso anno, quello dei tragici fatti di piazza San Carlo.

L’AREA INIZIA A POPOLARSI DOPO LE 21,30

Il “cuore” della città ha iniziato a riempirsi tra le 21,30 e le 22, quando la gente si è messa in fila, sottoponendosi ai controlli della sicurezza ai varchi, andando ad occupare, mano a mano, l’area della piazza e i limitrofi spazi di via Roma e di piazza San Carlo. Le misure di sicurezza ai varchi hanno creato lunghe code ma senza grosse difficoltà per i cittadini. Una voce ha accompagnato gli spettatori prima delle 22,30 per ricordare tutte le necessarie misure di sicurezza in caso di emergenza.

PIAZZA CASTELLO SI TRASFORMA IN CONSOLLE

Piazza Castello si è trasformata così in una vera e propria consolle con giochi di luce e musica. Ma i protagonisti sono stati i droni (duecento in tutto) che hanno preso a danzare sopra il castello, tracciando sullo sfondo buio del cielo di Torino, prima il Toro, simbolo della città, poi la Mole Antonelliana, una Fiat 500 e un cuore (questi alcune delle immagini realizzate dal drone show).

METROPOLITANA APERTA FINO ALL’1,30

Lo spettacolo dei droni ha sostituito i tradizionali fuochi artificiali in onore del santo patrono. Una novità, per Torino, prima città europea ad aver ospitato uno show del genere nel corso di un evento pubblico. Per consentire il ritorno a casa di quanti hanno preso parte alla kermesse, la metropolitana torinese rimarrà in funzione fino all’1,30 (ultima partenza da Fermi a mezzanotte e 40 minuti e dal Lingotto all’1 e 5).

Foto e video di Francesca Lai