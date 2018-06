FESTA DI SAN GIOVANNI. Torino, lo spettacolo dei droni fa saltare vari eventi: è polemica

Non mancheranno le polemiche dopo l’ultima indicazione del Comitato di sicurezza e ordine pubblico.

Lo spettacolo dei droni per la festa patronale di San Giovanni a Torino ha fatto annullare altri eventi già in programma in piazza Castello.

Lo show che durerà circa 10’-12’ inizierà intorno alle 22,30, ma per questioni organizzative si è deciso di accantonare altre manifestazioni.

Sono così stati cancellati cancellati la premiazione del Salgari Wild Trial, esibizioni di danza, intrattenimenti ed esibizioni di gruppo musicali fino allo spettacolo di pizziche e canti tradizionali salentini che avrebbero dovuto chiudere la serata.

Per la sentita festa torinese saranno ammesse fino a 20 mila persone in piazza Castello, 5 mila in via Roma, 10 mila in piazza San Carlo.