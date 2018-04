Festa in rosa per Joanna Krupa: il compleanno è hot

Festa di compleanno speciale per Joanna Krupa che in questi giorni, a Los Angeles, ha spento 38 candeline sfoggiando un “sideboob” da urlo. La modella e attrice polacca (naturalizzata americana) ha mostrato, per la gioia dei suoi tanti followers, il suo fisico statuario coperto da un mini abito dalla scollatura molto osé che lasciava intravedere scorci del suo seno (da qui il sideboob) e le sue stupende e sensuali gambe. Chapeu, miss Joanna! E buon compleanno!! Eccola in tutto il suo splendore nella photogallery tratta dal suo profilo Facebook!!