Festa notturna con persone senza tessera e ubriache: multa di 4mila euro alla bocciofila

Il blitz dei carabinieri: identificati numerosi clienti. Non potevano stare in quel circolo

Blitz notturno dei carabinieri in una bocciofila di Moncalieri, dove in quel momento era in corso una festa. E dove molti clienti, così come hanno appurato i militari, erano completamente ubriachi. E’ accaduto la notte scorsa, in località Bauducchi.

FESTA INTERROTTA E MAXIMULTA

La festa, con l’arrivo dei militari dell’Arma (l’orologio segnava le 2), è stata interrotta e l’attività è stata “stangata” con una multa di 4mila euro. All’interno della bocciofila, infatti, i carabinieri hanno trovato numerose persone sprovviste della tessera obbligatoria per l’accesso a un circolo privato. Di fatto: non potevano trovarsi in quel locale. Numerosi clienti tra quelli in preda ai fumi dell’alcol, sono stati identificati.