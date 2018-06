FESTA DI SAN GIOVANNI. Torino, arriva il dietrofront del Comune: eventi dirottati in piazza Carignano

Nel pomeriggio era stata diramata una nota che prevedeva la cancellazione di tutti gli spettacoli in piazza Castello

La decisione presa per motivi di ordine pubblico

Dopo le polemiche di questo pomeriggio sull’annullamento degli eventi della festa di San Giovanni a causa dello spettacolo dei droni è arrivato il dietrofront da parte del Comune.

Tutte le attività previste in piazza Castello saranno infatti dirottate, per motivi di ordine pubblico, in piazza Carignano.

Confermato quindi il programma che prevede la premiazione del Salgari Wild Trial, esibizioni di danza, intrattenimenti ed esibizioni di gruppo musicali fino allo spettacolo di pizziche e canti tradizionali salentini.