Festa scudetto della Juve: sequestrati 80mila gadget contraffatti [FOTO]

Duro colpo della guardia di Finanza inferto al mercato del falso. In occasione della festa scudetto della Juventus, in programma oggi dopo la partita in casa col Verona, sono stati infatti sequestrati 80mila articoli contraffatti.

Le indagini, condotte dai baschi verdi del gruppo Torino e coordinate dalla Procura, hanno interessato due aziende del Torinese di stampaggi e articoli da regalo. Sono stati anche sequestrati 20 macchinari industriali, 60.000 imballi, oltre a file e cliché relativi ai marchi registrati per un valore di oltre 770.000. I titolari delle aziende coinvolte, due imprenditori italiani, sono stati denunciati.

Maglie, calamite, cover, cuscini: ecco i gadget (falsi) più gettonati che sarebbero stati venduti durante i festeggiamenti per la conquista dello scudetto.