Festa scudetto, Juve in campo con le nuove maglie. Torna il bus scoperto? [LE FOTO]

In occasione della festa scudetto in programma sabato allo Stadium per l’ultima partita di campionato contro il Verona, la Juventus scenderà in campo con la nuova maglia a due strisce verticali. L’annuncio sul sito ufficiale del club bianconero, che ha presentato oggi il nuove home kit per la prossima stagione.

“La divisa – si legge – presenta quest’anno un design semplice e al contempo sfrontato, ispirato dal rispetto verso gli iconici colori bianconeri ma con un look contemporaneo. Se la parte anteriore è caratterizzata da due strisce verticali, su quella posteriore campeggia un’unica striscia. In questo sapiente mix di tradizione e futuro spicca il nuovo e moderno logo di Juventus: da notare infine l’inedita struttura del colletto, proposta in esclusiva da Adidas”.

TORNA IL BUS SCOPERTO?

Un bus scoperto tra le vie della città per celebrare il settimo scudetto di fila insieme ai tifosi. In queste ore l’idea sta diventando sempre più concreta, anche se la decisione definitiva sarà presa giovedì 17 maggio nel corso di un tavolo tecnico con tutti i soggetti coinvolti. L’ultima volta che la Juve sfilò per Torino a bordo di un bus scoperto fu nel 2014 (ultimo anno di Conte).