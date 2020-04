Festeggiano Pasquetta e pubblicano il video. Il web insorge, carabinieri a caccia dei giovani

Tutti insieme hanno deciso di festeggiare la pasquetta nel giardino di casa, in barba alle limitazioni imposte dai Dpcm del presidente del Consiglio contro la diffusione del Covid-19. Non un colpo di genio, oltretutto se poi filmi la festa e la pubblichi su Instagram. L’ha fatto uno degli organizzatori del banchetto e in un attimo le immagini hanno fatto il giro dei social network. I video sono stati poi rimossi dagli account ma sono stati comunque ripubblicati su diversi profili, compreso quello della blogger Selvaggia Lucarelli e del giornalista Andrea Scanzi, dove sono ancora tutt’ora presenti. I giovani hanno deciso di festeggiare la Pasquetta insieme ignorando le indicazioni del Governo, della Regione e del Comune. Nei post pubblicati si vedono almeno 6 persone, riunite nel giardino di casa con tanto di tavola imbandita. Non solo: oltre a parlare a sproposito dei morti per il Covid-19, i ragazzi prendono in giro il Presidente del consiglio Giuseppe Conte. Tantissime le “perle” presenti all’interno del video che ha fatto scattare l’indignazione di tutto il mondo del web.

