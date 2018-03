Festival della psicologia a Torino: dal 6 all’8 aprile “Io non ho paura”

“Io non ho paura” è il tema sul quale da venerdì 6 a domenica 8 aprile saranno chiamati a confrontarsi psicoanalisti, psicologi, scrittori e filosofi italiani e stranieri per la quarta edizione del Festival della Psicologia in programma negli spazi della Cavallerizza Reale di Torino. La kermesse, organizzata dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte con il patrocinio di Regione Piemonte, Consiglio regionale e Città e Università di Torino da quest’anno ha la direzione scientifica dello psicoanalista Massimo Recalcati. Appassionati ed esperti potranno assistere a conferenze, dialoghi e spettacoli, tutti gratuiti.

CONFERENZE, DIALOGHI E SPETTACOLI

“Con questa quarta edizione, prosegue il percorso di discesa nell’animo umano del Festival della Psicologia di Torino” spiega Alessandro Lombardo, presidente dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte e direttore organizzativo della manifestazione. Un festival, aggiunge che “ha l’ambizione di portare la psicologia, e gli psicologi, sempre più vicino alla vita delle persone”. “Dopo aver parlato, nelle edizioni precedenti, di felicità, di fiducia, di storie, quest’anno ci immergiamo in una tra le più oscure emozioni dell’animo umano: la paura – sottolinea ancora Lombardo – Come sempre, il nostro obiettivo è trovare una strada che ci permetta di affrontare le paure che il vivere può metterci di fronte”.