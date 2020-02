Il Festival fa gol con Benigni e Ronaldo

È stata una giornata intensa quella di ieri al Festival di Sanremo, la più torinese di tutte certamente perché iniziata nel segno di Cristiano Ronaldo. Il grande atteso, in forse fino all’ultimo, poi, finalmente comparso nella prima fila di poltrone rosse del Teatro Ariston a dare coraggio alla sua Georgina Rodriguez felicissima per il sogno (da 146.000 euro) realizzatosi. «Seguo il Festival fin da bambina è un sogno essere qui», ha confessato durante le prove all’Ariston dove è arrivata in elicottero intorno alle 13,30. Con lei la giornalista albanese Alketa Vejsiu, entrambe al fianco di Amadeus, da ieri uomo dei record. Con il suo 53,3 per cento di share registrato nella seconda serata di mercoledì, infatti, il conduttore siciliano ha eguagliato un risultato riuscito solo a Pippo Baudo la bellezza di 20 anni fa.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++