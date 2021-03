IL FESTIVAL PIÙ DIFFICILE. Sanremo barcolla ma non molla la presa

L’ologramma di Vincenzo Mollica, Rosario Fiorello in miniatura, le poltroncine vuote, i palloncini (tra cui anche uno a forma di fallo), l’Orchestra chiamata a fare da pubblico, gli applausi finti. E poi ancora il Covid entrato in gara attraverso l’espulsione di Irama, il quale ha potuto partecipare ieri sera affidandosi alla registrazione della sua prova generale. Il mondo alla Matrix perfettamente costruito da Fiorello e Amadeus in una corsa contro il tempo dettata dal Covid, non ha avuto la meglio su un’Italia stanca e martoriata che alla fine solo per il 46,6 per cento dei suoi abitanti, pari a 8.363.000 spettatori (molti dei quali tra i 14 e i 5 anni), martedì sera si è lasciata convincere a seguire lo show. «Siamo in differita di un mese è un risultato in linea con gli ultimi 20 anni del festival – ha detto il direttore di Raiuno, Stefano Coletta -. In più c’era la partita. L’anno scorso comunque ci sono stati 12.480.000 spettatori con il 51,2 per cento di share ma i dati non possono essere confrontati».

