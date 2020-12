Festival di Sanremo, Torino fra i Big con la musica di Willie Peyote

Torino giocherà in pole position al prossimo Festival di Sanremo in programma dal 2 al 6 marzo al Teatro Ariston, sempre che tutto vada come si spera. E lo farà tra i Big con la partecipazione di Willie Peyote, alias Guglielmo Bruno, il rapper di Barriera classe 1985, super tifoso granata. Ci sarà anche lui, con il suo pseudonimo che unisce Willie E. Coyote con peyote, pianta allucinogena dell’America Settentrionale, fra i 26 famosissimi annunciati poche ore fa durante la diretta condotta da Amadues, che si riconferma alla guida della Festival per il secondo anno insieme con Fiorello e la new entry Jovanotti. Ed ecco la lista completa dei Big protagonisti dell’edizione più complicata della storia del festival: Aiello, Annalisa, Arisa, Bugo, Colapesce e Di Martino, Ermal Meta, Extraliscio, Fasma, Francesco Renga, Fulminacci, Gaia, Ghemon, Gio Evan, Irama, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Madame, Malika Ayane, i Maneskin, Noemi, Orietta Berti, Fedez-Michelin, Random, Max Gazzé, Coma_Cose. Conferme e sorprese per un cast davvero variegato che ne farà vedere delle belle. A partire dal “nostro” Willie Peyote, musicista per natura in quanto figlio d’arte, avvicinatosi al rap nel 2004 dopo diverse esperienze musicali: “Ho iniziato suonando il basso in una band punk rock, il rap mi ha folgorato solo durante gli ultimi anni delle superiori. All’inizio cercavo di mettere un po’ di rap nei miei pezzi suonati, e ora invece cerco di mettere la musica suonata nei miei pezzi rap», ha spiegato più volte l’autore di “Il manuale del giovane nichilista” e soprattutto “LA depressione è un periodo dell’anno”, il singolo dedicato al difficile momento dettato dal Covid. Gioia ed emozione hanno accompagnato l’artista alla notizia, già nell’arai da settimane ma che solo poco fa ha avuto la sua conferma ufficiale.

Sul palco dell’Ariston, Willie Peyote porterà il brano ‘Mai dire mai (La Locura)’