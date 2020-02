Festival di Sanremo, vince Diodato

Diodato ha vinto il 70esimo Festival di Sanremo con la sua “Fai rumore”. Secondo Francesco Gabbani con “Viceversa”, terzi i Pinguini Tattici Nucleari con “Ringo Starr”. Una vittoria meritata per il cantautore nato nel 1981 ad Aosta, di origini pugliesi e poi cresciuto a Roma. Un talento fine, osannato anche dalla divina Mina. Un artista riservato che ha sempre preferito fare parlare la sua musica al posto del glamour. Tornando alla musica il brano con cui Diodato si è aggiudicato il festival è un altro esempio dell’eleganza della sua melodia. Meritatissimo il terzo posto dei Pinguini, per non parlare di Gabbani ormai una certezza al Festival come nelle hit. La serata, finita molto tardi alle 2,30 circa, di è svolta con il solito ritmo serrato da show popolare che ha visto come sempre Fiorello in pole position che non ha risparmiato battute e frecciatine sui tempi lunghi della rassegna.