Si tratta di un’azienda di famiglia nata dalla passione del papà, Giuseppe, storico fabbro, che ha deciso poi di creare la sua azienda. La FG Falsone 30 anni di attività con sede in Torino, Corso Traiano 101/C a Mirafiori Sud, gestita oggi in collaborazione col figlio Fabrizio.

«Io ho iniziato fin da ragazzino nel prendere confidenza con il ferro – racconta Fabrizio – fino ad arrivare a costruire oggetti dediti sia alla protezione che al design della casa».

Da produttori a concessionari di infissi il cambiamento è stato lungo e intenso. «Ci occupiamo di tutto ciò che riguarda la riqualificazione energetica del foro finestra di un appartamento, una villa, un’ abitazione privata». Per intenderci dalle finestre a tutti gli accessori annessi. Per completare gli interni porte a vetro, porte interne, porte blindate, inferriate. «Qualifica posatori Casa Clima è il percorso che ha valorizzato le nostre capacità permettendoci di offrire ai nostri clienti standard di posa sempre più elevati – continua Fabrizio – analizziamo sempre con attenzione caso per caso, offrendo la soluzione più idonea». l prodotti offerti sono dai serramenti in pvc a quelli in legno, legno-alluminio e alluminio. Oggi per essere grandi professionisti, oltre che avere alle spalle anni di esperienza, pratica e studio è sicuramente indispensabile avere passione. Il negozio dì Corso Traiano è uno showroom che si sviluppa su due livelli per un totale di circa 300mq.

