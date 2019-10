FG FALSONE-PORTE, INFISSI E SERRAMENTI SENZA SEGRETI. LA GARANZIA DI UN “SISTEMA DI POSA”

Non vogliamo più vedere silicone messo a caso, coprifili enormi per salvare il salvabile (coe se il cliente non se ne accorgesse), schiuma e sigillanti che non garantiscono durata nel tempo e tenuta alle intemperie. La nostra scelta è diversa: quella di puntare da sempre su un montaggio a favore di soluzioni idonee e all’altezza dei serramenti dagli altissimi valori prestazionali che proponiamo.

Questa è oggi la FG Falsone Serramenti, in corso Traiano 101 a Torino. Il nostro obiettivo non è solo fornire serramenti all’altezza delle tue esigenze reali, ma di curare tutto, in ogni dettaglio. Dalla scelta del serramento, alla posa in opera. Perché sia chiaro: a nulla serve una nuova finestra se posata male. A nulla serve solo il prezzo. Siamo a Mirafiori Sud, ma operiamo dove occorre, avvalendoci esclusivamente di posatori interni altamente qualificati. Ci siamo specializzati sul processo di progettazione della posa in opera, investendo continuamente presso i più importanti enti di formazione in Italia, come l’Agenzia Casa Clima. Non solo, ma abbiamo creato il nostro ”Sistema di posa’ che ad oggi ti garantisce di più!

Oltre a prodotti ricercati del settore, ci occupiamo anche di fornire controtelai e monoblocchi, anche di nostra produzione all’occorrenza, che unitamente ad un dettagliato e personalizzato progetto di posa in opera rendono i nostri serramenti efficienti e duraturi nel tempo.

FG Falsone, Torino corso Traiano 101 /C. Telefono: 011.610847

Orario 9-12; 14-19 (chiuso sabato pomeriggio e domenica)

Sito Web: www.fgfalsone.it