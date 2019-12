Fiaccolata per il lavoro a Torino, Nosiglia tra i promotori

C’è anche l’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, con gli esponenti dell’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi, tra i promotori della manifestazione indetta per venerdì da Cgil, Cisl e Uil in difesa del lavoro contro le tante, troppe situazioni di crisi industriale aperte nel territorio.

Per le 20 è stata organizzata una fiaccolata a cui l’arcivescovo di Torino ha invitato a partecipare “tutte le comunità cristiane, quale segno di solidarietà e vicinanza alle tante persone e famiglie che rischiano un futuro di grande e ingiusta difficoltà”.

Nosiglia ha sottolineato come il lavoro sia “uno dei primari diritti dell’uomo” e che è quanto mai opportuno “costruire nuovi cammini di speranza e futuro per il lavoro, per le persone e per la nostra comunità torinese”.