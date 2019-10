Fiaccole in carne e ossa

Da ieri il popolo curdo ha la sua torcia umana, il suo Ian Palach. Un giovane curdo siriano di 21 anni si è dato fuoco davanti alla sede dell’Unhcr a Ginevra. Non che avesse bisogno di martiri, quel popolo fiero che ha già dato tante prove di eroismo in passato. Le milizie siro-curde maschili del Ypg e quelle femminili del Ypj, armate e addestrate dagli americani, sono state con i Peshmerga curdo-iracheni, gli “stivali sul terreno” dell’Occidente nella guerra vittoriosa contro l’Isis, lasciando sul campo quasi 11mila morti. Ma perché ce l’hanno tutti coi curdi? Perché vogliono uno Stato tutto loro, e per farselo devono togliere un po’ di territorio ai 4 Stati di cui si trovano al confine: Turchia, Siria, Iraq e Iran. Sareste contenti se ci togliessero la Val D’Aosta? No. E i 4 neanche. L’Europa militarmente non esiste, ma anche se esistesse non interverrebbe per la paura di essere invasa dai milioni di profughi di quella guerra, non più trattenuti da Erdogan. Il leader turco a sua volta è troppo legato all’islam per potersi permettere ai confini uno stato laico e anticapitalista. Lo stesso vale per gli ayatollah sciiti dell’Iran. Quanto agli iracheni, gassavano i curdi già ai tempi di Saddam. Trump, lui, non può andare contro la Turchia che è un alleato vitale della Nato e ha basi militari americane importantissime, in chiave antirussa. E siamo a Putin. Lui vorrebbe sostituirsi agli Usa come alleato militare e partner economico della Turchia: mica può scontentare Erdogan! E qui si chiude il cerchio. E si chiude, occorre dirlo, con la complicità un po’ vigliacca del mondo. Non si può morire per Danzica. Sono “guerre periferiche”, quelle. E finché restano lontane…

