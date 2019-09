Fiammata in cucina, tre ustionati ad Agliè: grave una donna

Incidente nel pomeriggio durante i preparativi per la cena: la 56enne trasportata in elicottero al Cto

Tre persone sono rimaste ustionate a causa di una fiammata in cucina. È accaduto nel corso del pomeriggio di oggi in una villetta in località cascina Prole, nel territorio del comune di Agliè, nel Torinese.

Particolarmente gravi le condizioni di una donna di 56 anni, che ha riportato ustioni sul 70% del corpo ed è stata trasportata in elicottero al Cto di Torino, con l’ausilio del personale sanitario del 118.

Ferite in modo meno preoccupante la figlia della donna e il compagno, trasportati in ambulanza all’ospedale di Ivrea. Entrambi hanno riportato ustioni sulle braccia, ma non sono in pericolo di vita.

A quanto risulta, la fiammata avrebbe investito la 56enne mentre era intenta a preparare la cena, davanti ai fornelli. Sull’episodio indagano i carabinieri della locale stazione, mentre della messa in sicurezza della villetta si sono occupati i vigili del fuoco di Ivrea.