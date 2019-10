Fiamme alla Cavallerizza Reale, il prefetto Palomba: “Area dell’incendio posta sotto sequestro” [IL VIDEO]

"Per fortuna l'incendio è stato domato e non ci sono stati feriti"

“L’area interessata dell’incendio è stata posta sotto sequestro“. Lo ha reso noto il prefetto di Torino, Claudio Palomba, al termine di un sopralluogo effettuato, questa mattina, alla Cavallerizza Reale, il complesso architettonico dichiarato patrimonio mondiale dall’Unesco, interessato da un vasto incendio che ha incenerito le ex stalle (“Le Pagliere”) e il tetto sovrastante.

NON CI SONO STATI FERITI

“Per fortuna – ha aggiunto Palomba – l’incendio è stato domato e non ci sono stati feriti”. Parte della struttura di via Rossini è occupata da alcuni esponenti dei centri sociali e già in passato, nel 2014, al suo interno erano scoppiati incendi.