Fiamme alla ditta torinese Yacht Design. Stabile evacuato dai vigili del fuoco LE FOTO

Incendio divampato in strada Fornacino a Leinì. Varie le squadre al lavoro sul posto

Ancora da chiarire le cause, due le persone intossicate

Incendio questo pomeriggio in provincia di Torino. Le fiamme hanno invaso la Yacht Design, ditta che tratta resine per impermeabilizzazione delle barche, in strada Fornacino a Leinì.

Varie squadre dei vigili del fuoco sono giunte sul posto con il supporto di tre autobotti e di un carrofiamma, sono impegnate nelle operazioni di spegnimento.

Lo stabile è stato subito evacuato per motivi di sicurezza, mentre sono ancora da chiarire le cause che hanno scatenato il rogo.

Pare che le fiamme siano partite da uno stampo con delle resine. Due persone intossicate sono state portate in ospedale.