In fiamme i boschi di Bussoleno, torna l’allarme incendi in Valsusa

La zona impervia rende problematico l'intervento ma al momento, non sembrano esserci rischi per le abitazioni della zona

Fiamme nei boschi della Valsusa. Poco dopo mezzogiorno un incendio è divampato improvvisamente a Bussoleno (Torino) nelle borgate Tignai e Mattie (frazione Combe). Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco, in particolare i pompieri del gruppo Torino. Con loro, in azione, anche i volontari di Borgone e Bussoleno, oltre agli operatori Aib dei gruppi anticendio boschivo.

OPERAZIONI COMPLICATE

La zona del rogo, piuttosto impervia e difficile da raggiungere, rende problematico l’intervento e anche le comunicazioni radio, a quanto pare, sarebbero piuttosto complicate. In ogni caso, al momento, non sembrano esserci particolari rischi per le abitazioni della zona.