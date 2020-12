Fiamme in collina: brucia la villa della famiglia Cordero di Montezemolo

E' accaduto, ieri sera, in strada San Martino a Castiglione Torinese

Incendio, sulla zona collinare di strada San Martino a Castiglione Torinese: va a fuoco la casa di Marco Cordero di Montezemolo, notaio, fratello 71enne del più noto Luca (ex presidente di Confindustria, oltre che di Fiat e Ferrari nonché tra i fondatore della compagnia ferroviaria Italo). E’ accaduto ieri, poco dopo le 21,30.

CORTO DELLE LUMINARIE DI NATALE

Secondo le prime notizie trapelate dal luogo dell’accaduto, il rogo, divampato dal tetto e da lì poi estesosi al resto dell’abitazione, potrebbe essere stato provocato da un corto circuito delle luminarie natalizie.

NESSUNO E’ RIMASTO FERITO

Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco, i carabinieri (che ora indagano sull’accaduto) e alcune squadre del 118. L’incendio è stato domato al termine di un lungo intervento. Nella villa, al momento dell’accaduto, c’erano solo gli anziani suoceri di Montezemolo ed il custode: nessuno è rimasto ferito, per fortuna anche tra i vicini (quelli che poi hanno dato l’allarme) nessuno ha riportato ferite. Tratti in salvo anche alcuni animali che si trovavano in una tenuta ubicata a pochi passi dell’abitazione.