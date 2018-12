Fiamme nel campo nomadi, chiuso viadotto a Collegno

La decisione a scopo precauzionale per i danni provocati dall'incendio che ha coinvolto anche le campate del ponte

E' accaduto ieri in strada della Berlia

E’ stato chiuso al traffico, in via precauzionale e in attesa delle verifiche tecniche sulla struttura, il viadotto di corso Sacco Vanzetti, nel comune di Collegno, danneggiato dall’incendio che ieri pomeriggio è scoppiato nel sottostante accampamento nomadi di strada della Berlia.

IL SOPRALLUOGO DEI TECNICI

I tecnici del Comune, da un primo sopralluogo, hanno riscontrato che tutte le travi che compongono l’impalcato della campata del viadotto sono state interessate per molte ore dalle fiamme, con temperature elevate, che si sono sviluppate ai due lati, al di sopra del piano viabile, per un’altezza di 5-6 metri.

TRAVI IN PARTE DANNEGGIATE

Da quanto è stato possibile osservare al momento, il pulvino di una pila risulta particolarmente danneggiato mentre su alcune travi, interamente annerite, sono evidenti alcuni distacchi del copriferro in calcestruzzo, quasi sicuramente a seguito dell’esposizione al forte calore. A titolo cautelativo dunque, si è ritenuto opportuno chiudere al transito l’intero viadotto in attesa di effettuare, il prima possibile, le indispensabili verifiche statiche.