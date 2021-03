Fiamme nel vecchio stabilimento: bruciano sterpaglie e materiali di risulta

E' successo in località Borche a Ciriè

Fiamme nel vecchio stabilimento. E’ successo questa mattina all’interno dell’ex polo industriale in disuso dell’ex Interchim, in località Borche a Cirié. A prendere fuoco, secondo quanto accertato dai vigili del fuoco, giunti sul posto insieme con gli agenti del locale comando di polizia municipale ed ai carabinieri, sarebbero state alcune sterpaglie ed altro materiale di risulta.

ROGO FORSE DI ORIGINE DOLOSA

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno visto l’alta colonna di fumo levarsi dalla vecchia fabbrica e poi sentito il forte odore di bruciato. Il rogo, che con ogni probabilità potrebbe essere di origine dolosa (sul caso indagano i militari del distaccamento di Cirié), è stato prontamente domato dai pompieri. Non è la prima volta, in ogni caso, che all’interno del sito industriale di Borche divampano incendi.