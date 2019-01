Fiamme nella ditta di trasporti Arcese: evacuati i dipendenti

Momenti di paura si sono vissuti, questa mattina, all’Interporto Sito, nel Torinese, dove è divampato un incendio nell’azienda di trasporti e spedizioni internazionali Arcese.

Secondo quanto si apprende, ad andare in fiamme sarebbe stato il gabbiotto d’ingresso, luogo in cui sono smistate le merci. I vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre, hanno evacuato l’area per domare l’incendio nel minor tempo possibile.

Sei le persone rimaste lievemente intossicate, le loro condizioni fortunatamente non destano particolari preoccupazioni