Fiamme nella notte a Sant’Ambrogio: brucia il fienile di Cascina Bertini [LE FOTO]

Nove squadre di vigili del fuoco al lavoro per domare l'incendio. Per fortuna non ci sono stati feriti ma i danni sono stati ingenti

Fiamme nella notte a Sant’Ambrogio in val di Susa, devastato il fienile di un’azienda agricola in località Cascina Bertini. Nove le squadre dei vigili del fuoco intervenuti sul posto per domare il rogo e fare piena luce sulle cause che lo hanno scatenato. I pompieri sono entrati in azione con automezzi e pompe, muovendosi dai distaccamenti di Almese, Avigliana, Condove e Borgone-Sant’Antonino.

INGENTI I DANNO PROVOCATI DAL FUOCO

Ingenti i danni provocati dall’incendio. Oltre al fienile, sono andati infatti distrutti numerosi mezzi agricoli della ditta di via Roca. Per fortuna non ci sono stati feriti e gli animali presenti all’interno della cascina sono stati allontanati in tempo. Sul posto, per motivi precauzionali, sono state fatte arrivare anche le squadre del 118. A dare l’allarme sono stati i proprietari dell’azienda.