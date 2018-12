Fiamme nella notte: bruciate sette auto tra Venaria e Cirié. E’ caccia al piromane

Quattro auto sono state incendiate, la scorsa notte a Venaria, in via Montello. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno distrutto una Volkswagen Touran, una Mitsubishi Colt, una Citroen C3 e una Giulietta parcheggiate lungo il muro delle vecchie caserme, alle spalle della Reggia.

CARABINIERI SULLE TRACCE DEL PIROMANE

Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Venaria: il sospetto è che si tratti di un piromane e gli inquirenti stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.

AUTO INCENDIATA ANCHE A CIRIE’

Sempre ieri notte, una Grande Punto ha preso fuoco a Cirié (Torino), in via San Francesco d’Assisi, a una decina di chilometri da Venaria. Le fiamme, circoscritte dai vigili del fuoco di San Maurizio, si sono propagate alle due auto vicine, una Focus e una Panda.

ALTRI DUE CASI IN VIA BORSELLINO

Domenica sera, sempre a Cirié, questa volta in via Borsellino, erano state incendiate due auto in sosta e, in quel caso, i militari avevano sequestrato una bottiglietta di plastica con tracce di benzina.