A dare l'allarme un automobilista di passaggio. Toccherà adesso agli inquirenti chiarire la causa dell'incendio. Al momento non è esclusa alcuna pista

Fiamme nella notte: distrutto il bar stazione di Valperga. E’ successo questa mattina, intorno alle 4, negli spazi della stazione ferroviaria Gtt della Canavesana. A dare l’allarme un automobilista di passaggio.

VIGILI DEL FUOCO E CARABINIERI SUL POSTO

In pochi minuti, sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Rivarolo Canavese ed Ivrea, insieme ad una pattuglia di carabinieri del comando di Cuorgnè. L’incendio si è rapidamente esteso all’interno dei locali distruggendoli.

SI INDAGA SULLE CAUSE DEL ROGO

Toccherà ora agli investigatori chiarire cosa abbia provocato il rogo. Al momento non viene esclusa alcuna pista, dall’atto doloso al corto circuito di qualche elettrodomestico conservato all’interno del bar. La circolazione ferroviaria, questa mattina, lungo la linea Rivarolo-Pont Canavese, non ha subito particolari disagi.