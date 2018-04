Fiamme nella notte a Ciriè: distrutti quattro veicoli. Torna l’incubo del piromane [FOTO]

Vigili del fuoco al lavoro per risalire alle cause dell'incendio: al momento non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella del gesto doloso

Fiamme nella notte a Ciriè. Quattro veicoli, per cause ancora in corso di accertamento, hanno preso improvvisamente fuoco. Le fiamme hanno distrutto due macchine, un furgone e una piattaforma con cestello parcheggiate in via Bianca Gerardi, all’angolo con via Lanzo.

SI INDAGA SUILLE CAUSE

I vigili del fuoco, accorsi sul posto per spegnere il rogo, stanno cercando di capire cosa abbia potuto scatenare l’incendio e al momento non si esclude nessuna pista. Dall’incidente al gesto folle di un piromane. E proprio quest’ultima ipotesi sembra preoccupare non poco i residenti.

TORNA L’INCUBO PIROMANE

Lo scorso 3 aprile, infatti, a pochi passi dalla stazione cittadina, sono state bruciate una Fiat Punto ed una Renault Scenic. Ed ancora, lo scorso 7 febbraio, nei pressi del cimitero, è toccato ad un’Alfa Romeo Mito andare improvvisamente a fuoco. C’è un folle che se ne va in giro, di notte, per le strade di Cirié, ad appiccare il fuoco ai veicoli? La risposta agli investigatori.