Fiamme nell’azienda di smaltimento rifiuti speciali. Timori per l’inquinamento

Timori per l’inquinamento dell’aria nel Biellese. Un grosso incendio è divampato, questa mattina, poco dopo le 5, in località Gaglianico. E’ successo lungo la statale “Trossi“, la strada che collega Biella con l’autostrada A4.

BRUCIA AZIENDA RECUPERO PLASTICA

A prendere fuoco, anche con una certa violenza, uno dei numerosi capannoni che costeggiano la strada, quello della Bergadano, azienda che si occupa di trattamento e smaltimento di rifiuti speciali (carta e plastica). Il rogo si è esteso agli edifici vicini, tra cui una azienda di materiali ferrosi e oli esausti. Alcune auto nel piazzale di una concessionaria confinante hanno preso fuoco.

MATERIALE IN FIAMME ALTAMENTE TOSSICO

Dall’incendio si è levata una densa colonna di fumo nero: il Comune e le autorità sanitarie hanno invitato i residenti a rimanere in casa ed a tenere le finestre chiuse. Il materiale bruciato, infatti, è altamente tossico.

I CAMPIONAMENTI DELL’ARPA

Con i carabinieri, sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco tuttora impegnate per contenere le fiamme che hanno avvolto la struttura. L’Arpa, l’agenzia regionale per la protezione ambientale, sta effettuando i campionamenti necessari per valutare la qualità dell’aria.

STRADA OFF-LIMITS

Insieme a pompieri e militari dell’Arma, sono intervenuti anche sei equipaggi dei volontari del Coordinamento di protezione civile. La statale è stata chiusa al traffico.