Fiamme nelle cantine occupate dai pusher: 7 persone intossicate

«Sono anni che chiediamo aiuto ma nessuno ci risponde. Lo sapevamo che prima o poi sarebbe successo». Largo Cigna 72, un grande palazzo Atc abitato da 83 famiglie che ieri pomeriggio sono state costrette a fuggire dalle proprie case in seguito a un incendio nelle cantine. Un rogo “annunciato” perché da anni i sotterranei dell’edificio sono occupati da pusher, tossicodipendenti ed extracomunitari che lì sotto spacciano, si drogano e in qualche caso ci vivono pure. Proprio come una delle sette persone tratte in salvo dai pompieri: un extracomunitario che stava dormendo in quello che una volta era un box auto e che neanche si era accorto che a pochi metri da lui stava bruciando tutto.

L’allarme è scattato ieri alle 15, quando il fumo ha cominciato a invadere le scale del condominio. «Prima è saltata la corrente – raccontano i residenti – poi dopo un po’ abbiamo sentito odore di bruciato». Chi poteva ha subito lasciato il proprio appartamento ma in uno stabile Atc, inevitabilmente, i disabili sono molti.

