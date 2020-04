I vigili del fuoco del comando di Torino stanno intervenendo a Rivarossa per l’incendio di un garage. Intorno alle 11 le fiamme sono divampate in un parcheggio adiacente una casa, in vicolo Pietro Borlo.

All’interno della struttura erano depositate anche alcune bombole. Sul posto stanno lavorando la squadra “61” Stura e quella dei volontari di San Maurizio Canavese, che si stanno adoperando per spegnere il rogo.