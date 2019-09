Fiat 500 da tutta Italia al raduno in Val Sangone

Appuntamento tra le 8.30 e le 10.45 di domani in piazza Molines per le iscrizioni, poi via al tour

Domani, domenica 15 settembre, decine di Fiat 500 occuperanno Giaveno, in Val Sangone. Infatti proprio domani si terrà l’ottavo raduno “Città di Giaveno”, organizzato dal coordinamento Valle di Susa del Fiat 500 Club Italia di Garlenda (Savona).

Proprio in questa città in cui nel 1984 è stato fondato il club, che oggi, con i suoi 21mila iscritti, è il più grande al mondo tra i vari club dedicati alla celebre utilitaria. Il ritrovo per i vari equipaggi è previsto tra le 8.30 e le 10.45 in piazza Molines per le iscrizioni e, poi alle 11 le varie vetture partiranno per un giro turistico per il paese, dove le persone vedranno sfilare decine di Fiat 500, tutte prodotte tra il 1957 e il 1975.

Il giro si concluderà alle 12, ora in cui si terrà un aperitivo; a seguire invece ci sarà il pranzo, mentre nel pomeriggio si terranno le premiazioni. La manifestazione è patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino e avrà anche scopi benefici: infatti una parte dei proventi ottenuti verrà devoluta all’Unicef, di cui il Fiat 500 Club Italia è testimonial dal 2010, per la campagna “Vogliamo Zero”.