Fiat Auxilium, Leonis Group conferma l’interesse: “Ma non lasceremo l’Eurobasket”

La Leonis Group conferma l’interesse ad acquisire l’Auxilium Torino, senza però disimpegnarsi dalla società di cui è già proprietaria nella Capitale, l’Eurobasket Roma. Prende ufficialmente forma la trattativa per il passaggio di quote della Fiat Torino, come rende noto l’amministratore unico della società laziale, Danilo Angarella.

“Nel confermare il nostro interesse per l’Auxilium Fiat Torino vorrei chiarire che Leonis Group spa mantiene, come ha fatto fin dall’inizio, il necessario riserbo sulla trattativa, tutt’ora in fase di valutazione”, si legge in una nota diffusa da Leonis.

“Il progetto sportivo e imprenditoriale con Eurobasket Leonis Roma rimane per noi un impegno di primaria importanza e una potenziale acquisizione, se ce ne saranno i termini, dell’Auxilium Torino non potrà che rafforzarlo, creando un importante asset Roma-Torino“.