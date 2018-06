Fiat parlerà coreano?

Qualcuno dice che siamo ben oltre il corteggiamento. Ma anche se tra i grandi gruppi industriali il cuore cede il passo al business, in questa vicenda che vede il gruppo coreano Hyundai pronto a lanciare un’offerta d’acquisto per l’acquisizione di Fiat Chrysler Automobiles, un po’ di fascino orientale c’è. Al punto che, nonostante le ripetute smentite di Sergio Marchionne, già mesi fa erano in molti – nei salotti esclusivi della finanza – a parlare di un’amante con gli occhi a mandorla nel talamo del gruppo nato e cresciuto a Torino. Con quella approssimazione, reale o costruita, che fa gioco alle borse, più che alle imprese. Si favoleggiava, se lo ricordate, di un’offerta avanzata dal miliardario cinese Li Shufu proprietario del gruppo Geely Automobile Holdings, deciso a portare all’ombra del Dragone i marchi Jeep, Ram, Chrysler, Doge e Fiat.

L’offerta fu respinta forse perché giudicata inadeguata. O perché da tempo ormai era un’altra realtà ad incalzare Marchionne e la famiglia Agnelli Elkann, a cedere il gruppo. Non solo, secondo maliziose indiscrezioni sarebbe soprattutto il nipote prediletto dell’Avvocato a cercare altre destinazioni per i propri business. Come dire che la Famiglia sarebbe decisa a tenersi in cassaforte il “polo del lusso” (Ferrari, Maserati e Alfa Romeo) sgravandosi del fardello Fiat. E qui spunta (anzi rispunta) la Hyundai del Ceo Chung Mongako che, secondo il quotidiano Asia Times sarebbe pronta a lanciare un’offerta d’acquisto per Fiat Chrysler tra questa estate e la riunione degli azionisti del Gruppo nel maggio 2019 quando Sergio Marchionne si dimetterà formalmente dal ruolo di Ceo. Un ruolo chiave in questa fusione, per quanto discusso, lo avrebbe il Fondo Elliott dell’americano Paul Singer già noto alle cronache di casa nostra per la sua partecipazione in Telecom Italia e per il finanziamento di 330 milioni accordato alla nuova proprietà cinese del Milan. Forte, si dice, di un miliardo di dollari già messi in pancia ai coreani Singer manovrerebbe per velocizzare l’operazione.

Ma tutto dipenderà, sostengono gli analisti, dalle fluttuazioni in Borsa del titolo Fca. Che ieri mattina è salito sulle montagne russe non appena si sono diffuse le indiscrezioni dell’Asia Times, con un rialzo massimo del 5,4 per cento, che poi si è stabilizzato in un più 3 per cento. Rigorosamente a borse chiuse c’è da registrare una succinta smentita di Hyundai: «Indiscrezioni prive di fondamento». Parole che, parafrasando il lessico calcistico, valgono quel che valgono. Come nella compravendita di un campione.

Ma intanto resta l’interrogativo sul futuro dei nostri stabilimenti che, almeno nell’ultimo piano di Marchionne, restano ancora centrale nell’economia del Gruppo. Sarà lo stesso anche per l’amante asiatica?

