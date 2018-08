Fiat Torino, altro colpo: Stojanovic firma un triennale

Nuovo rinforzo per i gialloblu

Adesso è ufficiale: Vojislav Stojanovic è un nuovo giocatore della Fiat Torino. Il 21enne serbo, un esterno con tanti punti nelle mani, ha sottoscritto un accordo triennale con la società gialloblu.

Proviene dalla Betaland Capo D’Orlando, società di cui è stato anche capitano nel corso della passata stagione e in cui milita dal 2015. In precedenza, dopo le esperienze nel vivaio della Stella Rossa, aveva giocato anche nel FMP Belgrado.

Stojanovic, 199 centimetri di altezza per 98 chili di peso, è stato acquistato dalla Fiat Torino su esplicita indicazione del tecnico Larry Brown e ha giocato anche con continuità nelle nazionali giovanili serbe, facendo tutta la trafila dalla under 16 fino alla under 19.