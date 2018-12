La Fiat Torino Auxilium non sarà ceduta al Gruppo Leonis. Lo ha affermato la società attraverso un comunicato sul sito ufficiale del club: “La Fiat Torino Auxilium, nelle persone del suo Presidente e dell’intero CDA, smentisce categoricamente trattative in corso con il Gruppo Leonis per la cessione delle quote societarie come erroneamente riportato in questi giorni da molti organi di stampa”.

Il gruppo Leonis è una trading company petrolifera che opera principalmente sul mercato italiano.