Fiat Torino, che colpo: ingaggiato Carlos Delfino

La guardia argentina, di passaporto italiano, ha giocato l'ultima stagione al Saski Baskonia, in Spagna

Colpo di mercato per la Fiat Torino, che negli ultimi giorni ha impresso una marcata accelerata alla sua campagna acquisti. La società gialloblu ha annunciato l’ingaggio dell’argentino Carlos Delfino.

Guardia di passaporto italiano, classe 1982, Delfino nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Saski Baskonia, in Spagna, con cui ha preso parte all’ultima edizione dell’Eurolega. In carriera, però, vanta una lunga e proficua militanza in Nba.

Nel campionato nordamericano Delfino è sbarcato proprio nella formazione allenata da Larry Brown, che sarà il suo allenatore proprio a Torino e che lo volle fortissimamente ai Detroit Pistons.