Fiat Torino, ricapitalizzazione eseguita: Feira e Terzolo ringraziano Forni

Missione compiuta: l’assemblea degli azionisti di Auxilium Pallacanestro Torino S.p.a. ha deliberato la ricapitalizzazione della società sottoscritta dal gruppo di imprenditori e appassionati torinesi coordinati da Paolo Terzolo cui si è aggregato l’imprenditore Dimitry Gerasimenko.

La sottoscrizione del capitale sociale, sino al 30 giugno 2019, resta aperta a chiunque desideri partecipare al nuovo progetto, come espressamente indicato in una nota della società, la cui amministrazione è affidata sino allo stesso 30 giugno a Massimo Feira.

Grande la soddisfazione in casa gialloblu per il felice epilogo di una trattativa lunga e complessa. “Massimo Feira e Paolo Terzolo ringraziano Antonio Forni per l’affetto e la disponibilità ancora una volta dimostrati nei confronti della società che hanno consentito il superamento delle difficoltà in cui è venuta a trovarsi l’Auxilium Pallacanestro Torino“, si legge in una nota.

“Ovviamente i problemi andranno risolvendosi gradualmente nelle prossime settimane a iniziare dagli adempimenti ComTec il cui termine ultimo è in scadenza domani. Un ringraziamento – concludono Feira e Terzolo – anche a tutti coloro che hanno aderito alla prima fase della ricapitalizzazione e un ulteriore invito a chi volesse farlo entro il prossimo 30 giugno 2019″.