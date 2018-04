Fiat Torino sconfitta in casa da Trento, l’addio ai playoff è aritmetico

Gialloblu piegato 88-92 al PalaRuffini: non basta un ottimo avvio di gara

La Fiat Torino si arrende in casa alla Dolomiti Energia Trentino e dice addio ai playoff anche dal punto di vista aritmetico. Il PalaRuffini non riesce a trascinare alla vittoria la squadra di Galbiati, che parte bene, resta avanti fino all’inizio dell’ultimo quarto, per poi cedere.

Torino avanti anche di 17 punti nella prima parte di gara, con Garrett, Washington, Vujacic e Mbakwe assoluti protagonisti. Poi, però, Trento recupera punto dopo punto e la gara torna in equilibrio già prima dell’intervallo lungo.

Nel terzo quarto la Fiat resiste, nell’ultimo periodo invece sale in cattedra Flaccadori che realizza la tripla del sorpasso (69-71) che dà alla Dolomiti Energia la spinta in più. Finisce 88-92, nonostante una bomba di Poeta capace di riaccendere le speranze negli ultimi secondi.

FIAT TORINO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 88-92 TABELLINO

Fiat Torino: Pelle 2, Akoua ne, Boungou, Vujacic 14, Washington 14, Garrett 15, Mazzola 4, Tourè, Mittica ne, Mbakwe 14, Poeta 9, Jones 16. All. Galbiati

Dolomiti Energia Trentino: Franke ne, Sutton 7, Silins 12, Czumbel M. ne, Forray 16, Flaccadori 13, Gutierrez 8, Gomes 10, Conti ne, Hogue 4, Lechthaler ne, Shields 22. All. Buscaglia

Arbitri: Paternicò, Sardella, Paglialunga

Note: parziali 27-10, 42-38, 66-60. Tiri liberi: Torino 12/14, Dolomiti Energia 18/28. Uscito per 5 falli: Gutierrez (Tr).