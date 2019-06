Fiat trasloca a Parigi: il diktat dei francesi per l’ok alla fusione

Una semplice fusione alla pari non basta, i “galletti” pretendono molto di più. Stando a quanto riferito da Bloomberg l’incontro avvenuto a Parigi tra il presidente di Fca John Elkann e il governo francese (che detiene il 15% delle azioni di Renault) si è infatti concluso con il ministro delle Finanze, Bruno Le Maire, che ha alzato la posta in palio. La Francia, infatti, oltre ad aver chiesto al numero uno di Fiat Chrysler Automobiles ulteriori garanzie nella fusione con Renault, soprattutto per evitare tagli occupazionali e difendere l’interesse nazionale, vuole che il nuovo quartier generale abbia sede a Parigi e, tra le altre clausole, pretende un dividendo straordinario per gli azionisti di Renault e anche un posto riservato al governo transalpino nel consiglio d’amministrazione. Non è tutto. Sempre il ministro delle Finanze francese avrebbe anche chiesto rassicurazioni sul ruolo di Jean-Dominique Senard, presidente di Renault, indicato come possibile amministratore delegato della nuovo gruppo dopo la fusione con Fca.

